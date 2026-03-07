Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Миннесота
2
Все коэффициенты
П1
27.00
X
12.00
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
0
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
4.88
X
3.62
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
4
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
4.30
X
8.50
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Каролина
4
Все коэффициенты
П1
48.00
X
11.00
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
09:30
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.18
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.36
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.85
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2

«Флорида» прервала серию из 4 поражений, обыграв «Детройт» (3:1). Ткачак сделал хет-трик, Бобровский отразил 28 из 29 бросков

«Флорида» обыграла «Детройт» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ, прервав серию поражений из 4 матчей.

Все 3 шайбы у «Пантерс» забросил форвард Мэттью Ткачак, признанный первой звездой встречи. У него стало 17 (8+9) очков в 16 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

Второй звездой был назван вратарь южан Сергей Бобровский, отразивший 28 из 29 бросков. В сезоне у 37-летнего россиянина 23 победы в 44 играх при 87,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,08.

Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 65 очками в 63 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. В следующем матче «Флорида» вновь сыграет с «Ред Уингс» (10 марта).