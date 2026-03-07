Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Миннесота
3
Все коэффициенты
П1
27.00
X
12.00
П2
1.10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе
0
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.40
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
4
:
Монреаль
5
Все коэффициенты
П1
23.00
X
4.01
П2
4.90
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Каролина
4
Все коэффициенты
П1
38.00
X
4.61
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
09:30
Адмирал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.24
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
09:30
Амур
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.12
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
14:30
Шанхай Дрэгонс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.18
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.36
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.85
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Трактор
0
П1
X
П2

Малкин дисквалифицирован на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дисквалифицирован на 5 игр за то, что ударил капитана «Баффало» Расмуса Далина клюшкой по лицу.

Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Сэйбрс» (1:5).

39-летний россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, швед был наказан малым штрафом.

Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина вычтут около 159 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.

Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов (2022 год).

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше