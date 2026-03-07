Малкин дисквалифицирован на 5 игр за удар Далина клюшкой по лицу. Из его зарплаты удержат 159 тысяч долларов

Эпизод произошел в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Пингвинс» и «Сэйбрс» (1:5).
39-летний россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа с удалением до конца матча, швед был наказан малым штрафом.
Согласно условиям коллективного соглашения, из зарплаты Малкина вычтут около 159 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд срочной помощи игрокам.
Малкин дисквалифицирован на 4 матча за удар Боровецки клюшкой в лицо. Из его зарплаты удержат 190 тысяч долларов (2022 год).
