Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.84
П2
4.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.03
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
20:30
Бостон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
08.03
Баффало
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.50
П2
3.59
Хоккей. НХЛ
08.03
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Флорида
3
П1
X
П2

Генменеджер «Вашингтона» об обмене Карлсона: «Мы с Овечкиным поговорим о том, что произошло. Он сможет выговориться, если захочет. Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен на

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о будущем капитана команды Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Срок соглашения форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Патрик заявил, что обмен Джона Карлсона в «Анахайм» перед дедлайном не изменил их подхода к будущему Овечкина. Решение по-прежнему остается за россиянином.

Карлсон выступал в НХЛ только за «столичных» — с сезона-2009/10. Овечкин ранее отметил, что был в шоке, когда узнал о его обмене.

"Мы с Алексом просто поговорим о том, что произошло, и он сможет выговориться, если захочет. Я понятия не имею, что он чувствует.

Самое замечательное в Алексе то, что он сосредоточен исключительно на своей команде, на своих товарищах, на играх и на стремлении к победе, и это все, чем он занимается", — сказал Патрик.

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше