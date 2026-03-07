Дубас о контракте Малкина: «Джино стал более открыто высказываться после того, как определился со своими планами. Это его право, у меня нет с этим проблем. Он икона франшизы»

Когда игрокам исполняется более 35 лет, вопрос не только в том, смогут ли они вернуться. А также в том, хотят ли они вернуться. Если говорить о самом главном, то как долго они еще будут играть? Желание вернуться и продолжить играть не является само собой разумеющимся. Я думаю, в лиге много таких игроков, в этом году есть Копитар, который объявил о завершении карьеры, Патрис Бержерон сделал это несколько лет назад. В лиге существует множество подобных ситуаций, и я думаю, для команды важно правильно с ними справиться.