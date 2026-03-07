Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
6
Все коэффициенты
П1
10.70
X
5.30
П2
1.36
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.03
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
20:30
Бостон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
08.03
Баффало
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.43
П2
3.51
Хоккей. НХЛ
08.03
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.41
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Анахайм
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Каролина
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Флорида
3
П1
X
П2

Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о будущем нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Срок соглашения 40-летнего форварда с кэпхитом 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ с учетом плей-офф. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов).

"Сложно отвечать за Сашу, приедет ли он в Россию поиграть в КХЛ. Нужно, чтобы этот сезон закончился без травм, плюс он может установить второй рекорд в НХЛ. Необходимо еще это достижение Гретцки превзойти.

Но Овечкину уже 40 лет. Большой вопрос, захочет ли он дальше продолжать карьеру. Уже удивительно спортивное долголетие Овечкина, этому можно позавидовать. И захочет ли дальше Саша рисковать своим здоровьем? Может, после этого сезона он захочет остановиться и заняться чем-то другим. Вообще нужно уходить на пике формы.

Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне. Былыми заслугами ты не принесешь результат, если уже физически не тянешь.

Главное — как будет чувствовать себя Овечкин. Если он готов играть именно на высочайшем уровне в КХЛ, конечно, нужно вернуться, поиграть еще и принести пользу. Болельщики в любом случае будут всегда ждать от Овечкина потрясающей игры, а молодежь-то наступает на пятки", — сказала Журова.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
