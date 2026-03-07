Депутат Журова о будущем Овечкина: «Нужно уходить на пике формы. Как в спорте, так и в балете, зрители не прощают, когда профессионал что-то не может выполнить на высоком уровне»

Но Овечкину уже 40 лет. Большой вопрос, захочет ли он дальше продолжать карьеру. Уже удивительно спортивное долголетие Овечкина, этому можно позавидовать. И захочет ли дальше Саша рисковать своим здоровьем? Может, после этого сезона он захочет остановиться и заняться чем-то другим. Вообще нужно уходить на пике формы.