Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и вышел на 15-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем

Таким образом, россиянин вышел на 15-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу. На три матча больше провел 40-летний защитник Брент Бернс («Колорадо»).
Среди игроков, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем, на счету которого 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка — 1612 матчей.
