Овечкин проводит 1555-й матч в регулярках НХЛ. Александр обошел Игинлу и вышел на 15-е место в истории лиги, впереди Бернс и Лидстрем

Матч с «Бостоном» (1:1, второй период) стал для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 1555-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

Таким образом, россиянин вышел на 15-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу. На три матча больше провел 40-летний защитник Брент Бернс («Колорадо»).

Среди игроков, завершивших карьеру, следующим в списке идет Никлас Лидстрем, на счету которого 1564 игры, 13-е место у Рэя Бурка — 1612 матчей.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
