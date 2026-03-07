Овечкин не набрал очки в матче с «Бостоном». У Александра 2 броска и 2 хита за 18:22 на льду

40-летний россиянин нанес 2 броска в створ и сделал 2 силовых приема за 18:22 на льду, закончив матч с полезностью «минус 1».
В текущем сезоне на счету Овечкина 50 (24+26) очков в 64 играх.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше