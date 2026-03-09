Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.33
П2
5.37
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.14
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.21
П2
4.26
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
8
:
Тампа-Бэй
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Бостон
4
П1
X
П2

Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране — молчок. Чудеса переобувания!»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об отсутствии реакции защитника «Бостона» Никиты Задорова на операцию США и Израиля против Ирана.

Источник: Спортс"

— Герой недели?

— Назову защитника «Бостона» Задорова.

— Владимир Анатольевич, почему он?!

— Помнится, четыре года назад, когда началась СВО, он во всех интервью косноязычно пересказывал репортажи различных «си-эн-эн», учил всех нас демократии и миролюбию. А также чуть ли не обзванивал наших энхаэловцев, предлагая какие-то политические заявления от лица игроков.

В том числе и под сурдинку вот таких «задоровых» и «гашеков» Россию и ее спортсменов отодвигали ото всех международных турниров, делали изгоями. И каждый наш спортсмен и гражданин обязан это понимать и помнить.

Но вот прошли четыре года из просветительской жизни Задорова — и даже его любимые американские СМИ на этой неделе признали, что в Иране его новой страной была разбомблена детская школа, жертв — за сотню. В такой ситуации можно было ожидать, что наш «учитель» уже обзванивает всех хоккеистов, выступающих в США, разрывает свой контракт и бежит из агрессивного Бостона — как минимум в Канаду.

Но нет — молчок. Смотрю, вчера в Бостоне спокойненько, с улыбочкой выходит на лед против Овечкина, которого четыре года назад чему-то поучал и чуть ли не обвинял. Чудеса переобувания!

Впрочем точно так же переобулась вся команда наших иноагентов, живущих в Израиле. Всем этим людям без чести и совести — звание «героев»!

— Судя по последним интервью, Задоров вообще не рефлексирует — и даже заговорил о выступлениях за сборную России…

— Во-первых, Олимпиада показала, какие защитники сегодня ценятся — и на их фоне медлительный легионер «Бостона» выглядит скорее динозавром из девяностых годов.

Ну, а во-вторых, хотел бы я увидеть тренера сборной России, который после всего сказанного рискнул бы этого защитника пригласить.

Надеюсь, что абсолютным беспамятством наш хоккей еще не страдает, — сказал Плющев.

«Конечно, обидно, что сборной России нет. Но что сделать?» Задоров кайфует от Олимпиады у ТВ.