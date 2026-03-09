Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране — молчок. Чудеса переобувания!»

— Герой недели?
— Назову защитника «Бостона» Задорова.
— Владимир Анатольевич, почему он?!
— Помнится, четыре года назад, когда началась СВО, он во всех интервью косноязычно пересказывал репортажи различных «си-эн-эн», учил всех нас демократии и миролюбию. А также чуть ли не обзванивал наших энхаэловцев, предлагая какие-то политические заявления от лица игроков.
В том числе и под сурдинку вот таких «задоровых» и «гашеков» Россию и ее спортсменов отодвигали ото всех международных турниров, делали изгоями. И каждый наш спортсмен и гражданин обязан это понимать и помнить.
Но вот прошли четыре года из просветительской жизни Задорова — и даже его любимые американские СМИ на этой неделе признали, что в Иране его новой страной была разбомблена детская школа, жертв — за сотню. В такой ситуации можно было ожидать, что наш «учитель» уже обзванивает всех хоккеистов, выступающих в США, разрывает свой контракт и бежит из агрессивного Бостона — как минимум в Канаду.
Но нет — молчок. Смотрю, вчера в Бостоне спокойненько, с улыбочкой выходит на лед против Овечкина, которого четыре года назад чему-то поучал и чуть ли не обвинял. Чудеса переобувания!
Впрочем точно так же переобулась вся команда наших иноагентов, живущих в Израиле. Всем этим людям без чести и совести — звание «героев»!
— Судя по последним интервью, Задоров вообще не рефлексирует — и даже заговорил о выступлениях за сборную России…
— Во-первых, Олимпиада показала, какие защитники сегодня ценятся — и на их фоне медлительный легионер «Бостона» выглядит скорее динозавром из девяностых годов.
Ну, а во-вторых, хотел бы я увидеть тренера сборной России, который после всего сказанного рискнул бы этого защитника пригласить.
Надеюсь, что абсолютным беспамятством наш хоккей еще не страдает, — сказал Плющев.
«Конечно, обидно, что сборной России нет. Но что сделать?» Задоров кайфует от Олимпиады у ТВ.