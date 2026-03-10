Артем Дзюба: «Путин — самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»

— Роналду называет себя самым популярным человеком в мире. Кто популярнее вас в России?
— Самый известный человек в мире — Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин, — сказал Дзюба.
