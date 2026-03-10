Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.05
П2
3.85
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.27
П2
3.09
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Путин — самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал людей, которые популярнее его в России.

Источник: Спортс"

— Роналду называет себя самым популярным человеком в мире. Кто популярнее вас в России?

— Самый известный человек в мире — Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин, — сказал Дзюба.

Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше