Подъяпольский о вылете «Динамо»: «Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. У нас хорошая команда, могли идти за кубком»

В первом раунде плей-офф команда уступила «Динамо» Минск со счетом 0−4 в серии.
"Каждый должен в себе покопаться. В следующем сезоне сделаем выводы и станем сильнее. Мы понимаем, что у нас хорошая команда, могли идти за кубком.
Все старались, домашние игры, в принципе, были неплохими. Шансы были и у нас, и у них, но, к сожалению, мы проиграли. Хочется сказать большое спасибо болельщикам, которые не уходили в овертаймах и весь сезон нас поддерживали в тяжелые времена", — сказал Подъяпольский.
«Динамо» Москва вылетело в 1-м раунде Кубка Гагарина впервые с 2023 года.
Московское «Динамо» — главное разочарование сезона КХЛ. Теперь официально.