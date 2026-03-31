Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
1-й период
Анахайм
2
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
6.50
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вегас
0
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
1
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.90
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
6
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.08
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Вячеслав Козлов после вылета «Динамо»: «По составу наверняка будут изменения. Может, и в тренерском штабе»

Тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов считает, что в составе команды, скорее всего, произойдут изменения.

Источник: Спортс‘’

Бело-голубые вылетели из Кубка Гагарина, проиграв в 1-м раунде минскому «Динамо» (0−4).

— Можно ли сказать, что «Динамо» не дало вам усиление по ходу сезона?

— Сейчас можно много что говорить. Надо все переосмыслить. Я не хочу ни на кого сваливать вину. Мы не прошли первый раунд. Сейчас сложно говорить. Тут и моя вина есть. Надо было отдавать кого‑то, когда нам предлагали сделки. Мы сохраняли ребят. Можно было взять хоккеиста, а он не заиграет.

— Нынешний проект «Динамо» изжил себя? Нужна ли перестройка команде?

— Я думаю, что да. Этот состав набирался летом, достаточно возрастные ребята. Наверное, будут какие‑то изменения. Может быть, и в тренерском штабе. Угадать это трудно. И по составу изменения будут наверняка.

— Перед стартом плей‑офф вы говорили с руководством о целях?

— Когда меня утверждали, была цель — выйти в финал. Я это знал, на это соглашался.

— Фанаты после матча скандировали фамилию Кудашова. Вы согласны, что его увольнение повлияло на сезон?

— Да, это было болезненное решение. Но я не хочу комментировать ходы руководства. Вопрос не ко мне. Я как мог пытался на это решение повлиять. Но не всегда это возможно.

— Чему вы научились в этой серии как главный тренер?

— Обидно, что серия закончилась в четырех встречах. Обидно проиграть дома. Два последних матча мы уступили в овертайме. Не нашлось у нас лидера, который мог бы сделать решающий бросок. Для молодых ребят это большой опыт. Но он неприятен, — сказал Козлов.