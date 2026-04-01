Овечкин — 2-я звезда матча с «Филадельфией»: дубль, 3 броска, 3 хита и 15:43 на льду (5:03 — в большинстве). Капитан «Вашингтона» набрал 59 очков в 75 играх

40-летний форвард сделал дубль, забросив шайбы в первом и третьем периодах (30-я и 31-я в сезоне).
Россиянин также завершил игру полезностью «0», нанес три броска по воротам, выполнил три силовых приема и провел на льду 15:43 (5:03 — в большинстве).
В этом сезоне Овечкин набрал 59 (31+28) очков при полезности «минус 2» в 75 матчах чемпионата.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.