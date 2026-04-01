Михеев сделал 2 передачи в матче с «Виннипегом». У форварда «Чикаго» 15+16 за 70 игр

31-летний россиянин провел на льду 17:29, нанес два броска в створ, допустил одну потерю и сделал один силовой прием, завершив встречу с полезностью «плюс 2».
В текущем сезоне на счету Михеева 31 (15+16) очко в 70 матчах при полезности «минус 3».
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:4 ОТ).
