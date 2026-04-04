Шуми Бабаев: «Трактору» надо было менять тренера в межсезонье. Гру оставили — и все повалилось. «Трясогузка» начиналась из-за того, что у него постоянно менялось настроение и подход"

Агент Шуми Бабаев высказался о причинах неудачной игры «Трактора» в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Евгения Корешкова проиграла «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф со счетом 1−4.

— В первую очередь, «Трактору» надо было менять главного тренера в межсезонье. Бенуа Гру оставили — и все повалилось. Также неудачное комплектование состава, неправильный выбор вратаря.

— Гру в прошлом сезоне показал свой максимум?

— В том результате, который он показал в прошлом сезоне, есть большая доля случайности.

— У него действительно были не очень хорошие отношения с игроками?

— Из-за того, что у него постоянно менялось настроение и подход, «трясогузка» и начиналась.

— Так что неудивительно, что он покинул команду?

— Конечно. У него не было контакта ни с кем. В руководстве, как и хотели, должны были принять это решение летом.

— Что, на ваш взгляд, нужно изменить в «Тракторе»?

— Самое главное, там должны понять, в какой хоккей они хотят играть. Переговоры с главным тренером ведутся. Думаю, что он все-таки будет из-за океана. Мне кажется, «Трактор» должен играть в атакующий, комбинационный хоккей, и надеюсь, что в команде к этому вернутся, — сказал Бабаев.

Напомним, 17 ноября Бенуа Гру сообщил об уходе с поста главного тренера клуба из Челябинска: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим — морально и физически».