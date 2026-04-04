Никита Щитов: «Уход Тардифа вообще никак не поможет нам вернуться на Олимпиаду. Там все решается гораздо выше. Буре не изберут, людей из России туда не пустят»

73-летний управленец заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Француз был избран на эту должность в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге.
Выборы президента Международной федерации хоккея состоятся на полугодовом конгрессе в октябре.
"Уход Тардифа вообще никак не поможет нам вернуться на Олимпиаду. Это никак не зависит. Я считаю, что там все решается гораздо выше, а эти люди просто занимают свои места. Ими управляют и говорят, что делать.
В теории на пост Тардифа могли бы избрать Буре, но, думаю, не изберут. Людей из России туда не пустят", — сказал Щитов.
Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ИИХФ с весны 2022 года.