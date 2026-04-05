Малкин об овациях болельщиков после хет-трика с «Флоридой»: «Я чуть не заплакал, было невероятно. Хочу добраться до 1500 очков»

В этой встрече 39-летний россиянин добрался до отметки в 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Я чуть не заплакал, это было невероятно. Я давно не делал хет-трик, даже не помню, когда такое было в последний раз.
Это очень эмоциональный момент. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что поддерживают меня и команду.
Я не хочу останавливаться, хочу добраться до 1500 очков", — сказал Малкин.
Малкин про 1400 очков в НХЛ: «Потрясающее число. И это все за одну команду — огромное достижение. Мне нравится играть за “Питтсбург”.
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.