Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.04
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2

Малкин о Чинахове: «Хочу, чтобы он продлил контракт с “Питтсбургом”. Он великолепно играет, мы видим его прогресс»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением об игре Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс‘’

25-летний форвард перешел из «Коламбуса» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «Пингвинс».

— Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?

— Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби. Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу.

В «Коламбусе» у него был тяжелый старт и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он дает ему много игрового времени.

Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, — сказал Малкин.

Каменский о Малкине: «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Это его родной клуб — если бы Евгений закончил там карьеру, было бы здорово".

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше