Президент «Динамо» об Овечкине: «Если решит вернуться, с ним будут разговаривать акционеры. Александр — наш кумир и флаг, двери всегда открыты»

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026 года.
— Готово ли «Динамо» к возможному возвращению Александра Овечкина?
— Овечкин сам примет решение, завершать ли ему карьеру в НХЛ. Мы его в любом случае поддерживаем. Если он решит вернуться в «Динамо», то с Александром будут разговаривать акционеры.
В каком качестве он захочет вернуться — игрок, президент, главный тренер, директор? Двери «Динамо» для Александра всегда открыты. Он наш кумир и флаг.
— Сейчас «Динамо» подбирает состав под Овечкина?
— Трудно сказать, — сказал Воронин.
Президент «Динамо» о Ротенберге: «Вопрос о его назначении главным тренером пока не ставился. Он член совета директоров и участвует во всех заседаниях».