Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
07.04
Баффало
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
07.04
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
07.04
Сан-Хосе
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
8
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Президент «Динамо» об Овечкине: «Если решит вернуться, с ним будут разговаривать акционеры. Александр — наш кумир и флаг, двери всегда открыты»

Президент «Динамо» Виктор Воронин сообщил, что клуб готов принять Александра Овечкина в любом статусе, если он вернется.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего соглашения 40‑летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026 года.

— Готово ли «Динамо» к возможному возвращению Александра Овечкина?

— Овечкин сам примет решение, завершать ли ему карьеру в НХЛ. Мы его в любом случае поддерживаем. Если он решит вернуться в «Динамо», то с Александром будут разговаривать акционеры.

В каком качестве он захочет вернуться — игрок, президент, главный тренер, директор? Двери «Динамо» для Александра всегда открыты. Он наш кумир и флаг.

— Сейчас «Динамо» подбирает состав под Овечкина?

— Трудно сказать, — сказал Воронин.

Президент «Динамо» о Ротенберге: «Вопрос о его назначении главным тренером пока не ставился. Он член совета директоров и участвует во всех заседаниях».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше