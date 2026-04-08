Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.73
П2
5.10
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Сиэтл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Детройт
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов хотел бы, чтобы Александр Овечкин продолжил карьеру в НХЛ.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года. Россиянин забросил 1005 шайб в лиге с учетом плей-офф, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1016 голов.

"Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша — после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Гретцки.

Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей. И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире.

В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от «Рейнджерс» (1:8), конечно, расстроило многих.

Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон", — сказал Фетисов.

Все голы Овечкина в плей-офф: сколько, кому, как — и почему меньше Гретцки.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше