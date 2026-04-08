Фетисов об Овечкине: «Хотел бы, чтобы Саша отыграл следующий сезон. Рекорд Гретцки должен быть целью, надо потерпеть. Эта цифра будет ориентиром на 100 лет»

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» истекает 30 июня 2026 года. Россиянин забросил 1005 шайб в лиге с учетом плей-офф, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 1016 голов.
"Я думаю, что решение о продолжении карьеры будет принимать Саша — после того, как обобщит все то, что произошло в этом сезоне. Но он может вполне подготовиться и в следующем сезоне побить рекорд Гретцки.
Мне кажется, что это должно быть сегодня его целью. Ему надо немного потерпеть и в очередной раз заявить о том, что все его труды и годы будут вознаграждены. Вознаграждены тем, что эта цифра будет ориентиром на 100 лет для всех, кто будет играть в хоккей. И это стоит всех решений. Я надеюсь на это, как и болельщики в России и во всем мире.
В наших разговорах Саша был нацелен на то, чтобы достойно завершить сезон. И еще есть какая-то надежда на то, что команда попадет в плей-офф. Но последнее поражение от «Рейнджерс» (1:8), конечно, расстроило многих.
Я хотел бы, чтобы Саша принял решение и отыграл следующий сезон", — сказал Фетисов.
