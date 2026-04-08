Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что примет решение о дальнейшей карьере этим летом.

Источник: Спортс‘’

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

"Когда любишь что-то, то делаешь это от всего сердца. Конечно, я люблю играть в хоккей, люблю забивать голы.

Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить с семьей, с Тедом Леонсисом, Крисом Патриком и Брайаном Маклелланом (по порядку: владелец клуба, генеральный менеджер и президент по хоккейным операциям — Спортс«“).

В сентябре мне исполнится 41 год, нужно подойти с умом к этому вопросу", — сказал Овечкин.

Овечкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи» — приз НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше