Футбол
Хоккей
Томпсон об Овечкине: «Будет печальный день, когда он решит завершить карьеру. Все хотят, чтобы он вернулся в следующем сезоне. Он все еще может играть, если захочет»

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон высказался о возможном завершении карьеры нападающего Александра Овечкина в НХЛ.

Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 61 (31+30) очко в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

"Думаю, все в раздевалке, очевидно, хотят, чтобы он вернулся [в следующем сезоне], он был особенным игроком в этой лиге так долго, а теперь он хороший друг. Грустно, что его время здесь может подойти к концу, возможно, скоро, мы этого не знаем.

Все в раздевалке знают, что он все еще может играть, если захочет. В этом сезоне у него 30 голов, так что он по-прежнему показывает очень высокую результативность. Это будет печальный день, когда он решит завершить карьеру", — сказал Логан Томпсон.

Овечкин о продолжении карьеры: «Примем решение летом. Нужно поговорить с семьей и с руководством “Вашингтона”. В сентябре мне исполнится 41, надо подойти к вопросу с умом».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше