Матч «Чайка» − «Ирбис» в плей-офф стал самым продолжительным в истории МХЛ. Команды играют в 4-м овертайме

Матч «Чайка» − «Ирбис» (2:2, 4-й овертайм, 2−1 в серии) стал самым продолжительным в истории Olimpbet МХЛ.
Команды играют в ⅛ финала розыгрыша Кубка Харламова.
Матч идет уже более 135 минут.
Предыдущий рекорд (122:56) был установлен на матче «Авто» — «Толпар» (3:4 4ОТ) в четвертьфинале плей-офф 2019 года.