Гатиятулин про 4:0 с «Динамо»: «Ак Барсу» важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер. За счет движения и контроля создавали моменты"

— Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку. Важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер. За счет движения и контроля создавали хорошие моменты.
— Один из героев — вратарь Арефьев. Почему поставили на игру его?
— Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем. Удивления нет, он заслужил своей работой.
— Квартальнов сказал, что «Динамо» не хватает характера побеждать «Ак Барс». У вас такой стержень есть?
— Слова коллеги не комментирую. Это плей‑офф, один из определяющих моментов — характер.
— При счете 3:0 и 4:0 местами начинались столкновения. Важно было удержать линию игры?
— Играют две команды, напряженный матч был, эмоции перехлестывали. Обсуждали с ребятами, что важно не переходить черту, и они молодцы — сыграли правильно.
— Оцените игру Хмелевского. Не было желания поиграть на него в третьем периоде?
— В плей‑офф важен командный результат, все знают это. Все делают большую работу, поэтому выделю всю команду.
— В КХЛ лишь раз команда отыгралась в серии с 0−3. Как сохранить мотивацию команды?
— Мы двигаемся от игры к игре. Здесь важно правильно восстанавливаться, мы готовы к любому сценарию, — сказал Гатиятулин.