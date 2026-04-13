Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.04
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.64
14.04
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.40
П2
3.19
14.04
Флорида
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.30
П2
2.10
14.04
Торонто
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
3.53
X
4.50
П2
1.85
14.04
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.90
14.04
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.40
П2
3.30
14.04
Чикаго
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.60
П2
1.80
14.04
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.31
14.04
Вегас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.31
П2
3.30
14.04
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.23
X
4.30
П2
1.99
завершен
Ак Барс
4
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
завершен
Торпедо
2
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Гатиятулин про 4:0 с «Динамо»: «Ак Барсу» важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер. За счет движения и контроля создавали моменты"

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о сухой победе над «Динамо» Минск (4:0).

Источник: Спортс‘’

— Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку. Важно было с первых минут играть уверенно, выигрывать единоборства и показывать характер. За счет движения и контроля создавали хорошие моменты.

— Один из героев — вратарь Арефьев. Почему поставили на игру его?

— Мы внимательно подходим к состоянию вратарской линии. Макс показал, что мы можем на него рассчитывать, показывал своей игрой, что прибавляет с каждым матчем. Удивления нет, он заслужил своей работой.

— Квартальнов сказал, что «Динамо» не хватает характера побеждать «Ак Барс». У вас такой стержень есть?

— Слова коллеги не комментирую. Это плей‑офф, один из определяющих моментов — характер.

— При счете 3:0 и 4:0 местами начинались столкновения. Важно было удержать линию игры?

— Играют две команды, напряженный матч был, эмоции перехлестывали. Обсуждали с ребятами, что важно не переходить черту, и они молодцы — сыграли правильно.

— Оцените игру Хмелевского. Не было желания поиграть на него в третьем периоде?

— В плей‑офф важен командный результат, все знают это. Все делают большую работу, поэтому выделю всю команду.

— В КХЛ лишь раз команда отыгралась в серии с 0−3. Как сохранить мотивацию команды?

— Мы двигаемся от игры к игре. Здесь важно правильно восстанавливаться, мы готовы к любому сценарию, — сказал Гатиятулин.