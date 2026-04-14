Разин про Исакова из «Торпедо»: «Поражаюсь его карьере из администратора в тренера. С командой с таким бюджетом он попал в восьмерку лучших КХЛ»

— Второй гол «Торпедо» может стать критичным на следующую игру?
— Почему сразу критичным? Не понравился до этого момент в нашем исполнении. Надо было доиграть уверенно.
— Была ли установка бросать по пустым воротам?
— Мы сегодня бросили, не попали и получили второй гол. Коротков, находясь в зоне, не попал. Шайба у хоккеиста, и он решает, что с ней делать.
— Не было ли опасений, что «Торпедо» может выйти с боевым настроем и идти кость в кость?
— Хорошо, что еще про администратора не спросили. У вас работа такая — находить заголовки, чтобы они читались. Я Исакова, наоборот, похвалил, что он вырос в тренера отличного.
Я сказал, что поражаюсь его карьере из администратора в тренера, он прошел все ступеньки. У нас в Саратове работало шесть человек в штате, Исаков был и начальником, и администратором. Он из такой низкой стартовой позиции добрался до тренера КХЛ. С командой с таким бюджетом он попал в восьмерку лучших КХЛ. А мне почему‑то стрелы в спину летят.
Про лед: если он был таким, как я сказал в октябре, то это было так, — сказал главный тренер «Металлурга».