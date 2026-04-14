03:00
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.60
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.31
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.23
X
4.30
П2
1.99
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Динамо Мн
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Разин про Исакова из «Торпедо»: «Поражаюсь его карьере из администратора в тренера. С командой с таким бюджетом он попал в восьмерку лучших КХЛ»

Андрей Разин заявил, что впечатлен работой, которую проделал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.

Источник: Спортс''

— Второй гол «Торпедо» может стать критичным на следующую игру?

— Почему сразу критичным? Не понравился до этого момент в нашем исполнении. Надо было доиграть уверенно.

— Была ли установка бросать по пустым воротам?

— Мы сегодня бросили, не попали и получили второй гол. Коротков, находясь в зоне, не попал. Шайба у хоккеиста, и он решает, что с ней делать.

— Не было ли опасений, что «Торпедо» может выйти с боевым настроем и идти кость в кость?

— Хорошо, что еще про администратора не спросили. У вас работа такая — находить заголовки, чтобы они читались. Я Исакова, наоборот, похвалил, что он вырос в тренера отличного.

Я сказал, что поражаюсь его карьере из администратора в тренера, он прошел все ступеньки. У нас в Саратове работало шесть человек в штате, Исаков был и начальником, и администратором. Он из такой низкой стартовой позиции добрался до тренера КХЛ. С командой с таким бюджетом он попал в восьмерку лучших КХЛ. А мне почему‑то стрелы в спину летят.

Про лед: если он был таким, как я сказал в октябре, то это было так, — сказал главный тренер «Металлурга».