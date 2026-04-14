Карпухин про 4:0 с «Динамо» Минск: «У них что-то не получается — начинаются стычки. Нам это не надо. Задача “Ак Барса” — переигрывать их в хоккей. Удивительно, почему р

"Я бы не сказал, что была легкая прогулка для нас. Много блокировали броски, вратарь здорово сыграл, по заданию сыграли, в большинстве забили, в меньшинстве не пропустили.
Второй матч в Минске был интересный, хотя по телевизору, наверное, смотрелось более ярко. Для нас это часть работы.
Это была эмоциональная победа, но только одна победа. Эмоции не должны захлестывать. Если стычки нам не на руку — нам это не надо. Наша задача -переигрывать «Динамо» в хоккей. У них что-то не получается — начинаются стычки. Это часть игры. Надо правильно на это реагировать.
Я не вижу какой-то грязи. Североамериканцы там или нет — это не влияет. Важнее то, какое у тренера видение, какая тактика.
Если честно, мне попадались прогнозы. Но я это мимо ушей пропускаю. Мне удивительно, почему развитие нашей серии воспринимается как мини-сенсация. Все достаточно логично.
У нас незапланированных ячеек на пути к кубку много, нужен фокус на одной ячейке. Большую цель необходимо раздробить на микроцели", — сказал защитник.