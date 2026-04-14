Лундквист верит, что Овечкин может играть в НХЛ еще 3 года: «Не совпадение, что он и Кросби настолько хороши в таком возрасте — это преданность хоккею и страсть»

В эфире TNT Sports шведа спросили, есть ли основания полагать, что 40-летний капитан «Вашингтона» не смог бы остаться в НХЛ еще на три года.
"Нет. В профессиональном спорте, в хоккее, есть одна большая сложность, которая проявляется со временем — это стабильность. Нужна огромная преданность игре, но все начинается со страсти.
Это не совпадение, что Овечкин и Кросби настолько хорошо играют в таком возрасте. Это преданность хоккею и страсть. Это видно по тому, как они готовятся и показывают себя на льду. Мне нравится это видеть", — сказал Лундквист.
Ранее Овечкин сообщил, что летом примет решение о дальнейшей карьере. В этом регулярном чемпионате НХЛ на его счету 63 (32+31) очка за 81 игру.
