Овечкин о ближайших планах: «Немного побудем в Вашингтоне. Домой полетим в мае, наверное»

«Кэпиталс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на девятом месте в Восточной конференции и не вышли в плей-офф. 40-летний Овечкин набрал 64 (32+32) очка за 82 игры.
«Мы немного побудем в Вашингтоне. Я не знаю, когда мы полетим домой. Наверное, в мае», — сказал Овечкин.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».
Овечкин прилетит в Москву в мае («Матч ТВ»).
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше