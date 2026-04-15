Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта. Клуб не давит — считают, что он заслужил право озвучить его в любое время"

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с клубом. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры.
«Вашингтон» сообщил Овечкину: «Мы были бы рады узнать решение до драфта, это поможет нам в планировании состава на следующий сезон».
В то же время клуб не оказывает на него давления. Они считают, что он заслужил право озвучить решение в любое время, учитывая все его достижения", — сказала Каплан.
Еще год, Саша, еще год. Оставайся!
Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ.
