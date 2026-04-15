Оши об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться, то снова забросит 30 шайб за сезон. Я бы даже не исключал 40»

40-летний россиянин завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 матчах. Летом он примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Величайший снайпер всех времен. Если он захочет вернуться на следующий сезон, то снова забросит 30 шайб. Я бы даже не исключал 40 — он просто умеет забивать голы», — сказал Оши.
Еще год, Саша, еще год. Оставайся!
Каплан из ESPN об Овечкине: «Вашингтон» был бы рад узнать решение до драфта. Клуб не давит — считают, что он заслужил право озвучить его в любое время".
