Ирина Роднина: «Овечкин 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России. Он активно участвует в общественной и политической жизни своей страны»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс‘’

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

"Это его личное дело. Каждый спортсмен сам знает, сколько у него сил и какие имеются цели. Советовать Овечкину — это даже смешно. Александр — мастер из мастеров, имеющий огромнейший опыт в профессиональном спорте. У кого-то могло сложиться мнение, что Овечкин там играет, чтобы побить Гретцки. Но я не думаю, что, когда он только приехал в НХЛ, думал об этом.

Он провел 20 потрясающих сезонов в команде. Я сама была несколько раз на играх «Вашингтона» и видела, как весь стадион — в клубных джерси с его именем. 20 лет лидерства — это что-то запредельное.

Александр отлично отстаивает свою позицию как выдающегося спортсмена и как личность очень интересен. Он 20 лет живет в Америке, но остается гражданином России и активно участвует в общественной и политической жизни своей страны. Хотя половина уже имеют паспорта США.

Никого не волнует, побьет он рекорд Гретцки или нет. Овечкин уже вписал свое имя в историю мирового хоккея", — заявила Роднина.

