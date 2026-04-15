Квартальнов о том, хочет ли продолжить работу в «Динамо» Минск: «Я пока не готов говорить, что будет дальше»

Сегодня «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в 4-м матче серии второго раунда плей-офф со счетом 2:3. Минская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию со счетом 0−4.
— Очень противоречивый сезон для «Динамо». Хотелось бы вам продолжить работу в клубе?
— Давайте по серии и игре. Я пока не готов говорить, что будет дальше.
— Вы могли не выйти сегодня на лавку? Вас могли уволить? Может был разговор с руководством?
— Ни с кем ничего не было. Я продолжал работать, вот я здесь стою.
— Игроки доказали вам свою преданность в этом матче?
— Надо у них спросить. Но надо отдать должное сопернику: они хорошо играли, мы много сил тратили, забирая шайбу в свой зоне. Надо быть покрепче, — сказал Квартальнов.
