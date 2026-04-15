Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
16.04
Баффало
:
Даллас
П1
2.98
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй
:
Рейнджерс
П1
2.01
X
4.33
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
16.04
Флорида
:
Детройт
П1
3.06
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
16.04
Оттава
:
Торонто
П1
1.81
X
4.50
П2
3.64
Хоккей. НХЛ
16.04
Чикаго
:
Сан-Хосе
П1
2.61
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.04
Вегас
:
Сиэтл
П1
1.57
X
4.90
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2

Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с “Торпедо”, как мы собираемся играть с “Ак Барсом”?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после поражения от «Торпедо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф (3:2 ОТ, 3−1).

Источник: Спортс‘’

— Можно ли сравнить сегодняшнюю игру с первой в серии?

— Тогда были моменты, которые мы реализовали. Здесь так нельзя было расхлябанно начинать третий период.

— Можно сказать, что ваша команда вышла на третий период с уверенностью, что уже выиграла серию?

— Можно сказать, что некоторые вышли не с той самоотдачей. Но большинство игроков старались.

— Каким методом мотивировать игроков: кнутом или пряником?

— Есть еще вариант — лопатой по хребту.

У нас нет задачи обыграть «Торпедо», есть задача выиграть кубок. Если мы совершаем такие ошибки с «Торпедо», то как мы собираемся играть с «Ак Барсом»?

— Что хорошего можно вынести из сегодняшней встречи?

— Хорошее из таких игр выносится только в виде положительного результата. Если его нет, то ничего хорошего. Не должно быть такого, что некоторым хоккеистам объясняешь, показываешь, а они в одном месте начинают искать мозг.

Как в НХЛ: за такие ошибки на следующий день у него уже баул собран — и он отправляется в АХЛ или куда-то еще. Если люди не понимают так, то надеюсь, что после таких игр до них дойдет.

— В овертайме «Торпедо» было интереснее, чем «Металлург»?

— Есть такие психологические моменты, которые меня беспокоят. Обычно команда, которая отыгрывается, имеет психологическое преимущество в овертайме. В чемпионском сезоне мы с этим справлялись. Сейчас у нас есть время оценить и подумать над этим, чтобы эту тенденцию убрать.

— Как прокомментируете игру в неравных составах?

— У нас удалился игрок, который играет в неравных составах хорошо. Так что у «Торпедо» бросил игрок и попал, так бывает, — сказал Разин.