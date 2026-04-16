Гатиятулин о драках в игре с «Динамо» Минск: «Если бы матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую го

— Каждый матч серии требовал концентрации, самоотверженности и характера. Ребята молодцы, командная победа.
— Для вас стал неожиданным такой уверенный проход?
— Я много раз озвучивал принцип работы, говорил, что важна концентрация, когда ты собран в каждой смене, правильно играешь. Мы ведем работу в этом направлении. Считаю, что заслуженно (обыграли «Динамо»).
— Для вас головная боль удержать хоккеистов в тонусе?
— Важно восстановиться и отдохнуть. Что касается пауз, у нас есть опыт длительных пауз в сезоне, будем его использовать.
— С первых минут было много драк. Хотели, чтобы игроки показали характер, или избегали этих акций?
— Предполагали, что такое будет. Если бы этот матч сложился более размеренно, это было бы не в плюс для нас. Лучше, что сразу заискрило и такое начало привело нас в боевую готовность, — сказал Гатиятулин.
Дыняк подрался с Улле. Это 2-я драка за 5 минут матча «Ак Барса» и «Динамо» Минск в плей-офф.