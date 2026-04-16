Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»

"Сегодня вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Я думаю, мы это показали, у нас получилось.
Сыграли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которыми могли вытаскивать эти игры. И в первом матче нашем домашнем были штанги, перекладины, выходы «один в ноль», во второй встрече — дотерпи и забирай игру.
Здесь в Казани у нас были моменты. Сегодня забей где-нибудь этот гол. Возможно, не хватило удачи, фартовости какой-то. На сегодняшний день «Ак Барс» был посильнее", — сказал Пинчук.
Судьи отменили 2 гола форварда минского «Динамо» Пинчука в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса».