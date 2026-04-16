03:30
Чикаго
:
Сан-Хосе
Вегас
Сиэтл
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
3
:
Металлург Мг
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
2
Пинчук о 2:3 от «Ак Барса»: «Вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Думаю, у нас получилось»

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук высказался после поражения в 4-м матче серии плей-офф против «Ак Барса» (2:3, 0−4).

"Сегодня вышли биться, потому что терять уже было нечего. Старались показать, что мы не бесхарактерные. Я думаю, мы это показали, у нас получилось.

Сыграли мы достаточно хорошо, где-то просто моменты не реализовывали свои очень важные, которыми могли вытаскивать эти игры. И в первом матче нашем домашнем были штанги, перекладины, выходы «один в ноль», во второй встрече — дотерпи и забирай игру.

Здесь в Казани у нас были моменты. Сегодня забей где-нибудь этот гол. Возможно, не хватило удачи, фартовости какой-то. На сегодняшний день «Ак Барс» был посильнее", — сказал Пинчук.

Судьи отменили 2 гола форварда минского «Динамо» Пинчука в матче Кубка Гагарина против «Ак Барса».