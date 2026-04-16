Квартальнов о 0−4 от «Ак Барса»: «Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас н

— Всегда нужно играть до конца, многое не получалось в атаке. В конце всегда так. 0:3 после второго периода — многовато. С этой командой тяжело было вернуться.
— После прошлой игры вы говорили об отсутствии характера. Сегодня в первом периоде мы увидели «Динамо», которое хотело задавить игроков соперника. Инициатива исходила от игроков или тренерский штаб делал установку играть жестче?
— Это ребята контролируют. Понимаем, что это мог быть последний матч в серии, никто не хотел проигрывать. Понимали, в чем уступали в прошлой игре. Казань вытерпела и достойно сыграла.
— О чем говорили с командой во втором перерыве?
— Что-то находили, говорили ребятам. Соперник здорово оборонялся, нам многое не удавалось. Было четыре минуты большинства, но они получились не очень качественными. Казань долго держала нас в зоне в большинстве, тратили силы. Играть нужно до конца, концовка это продемонстрировала.
— Есть такой момент, что соперник сбил вас с вашего тактического хоккея?
— 0−4, что здесь говорить? Конечно, сбили, переиграли. Можно говорить что угодно. Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там все было на тоненького. Здесь нужно было чуть-чуть по-другому сыграть третий матч. Центральная ось у соперника очень хорошая. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла.
— Удалось отыграть сегодня две шайбы в концовке, увидели перемену в настроении на скамейке?
— Голы придают уверенности, а другая команда может пасануть.
— Вспоминали перед этой игрой полуфинальную серию Кубка Гагарина-2015?
— Вспомнил серию, когда мы играли в 2014-м с «Ак Барсом». Прилетели в Новосибирск, проигрывали 0:2 после второго периода, но во втором овертайме перевернули игру. На это обращали внимание, хотели просто победить.
— Текущее поражение — самое драматичное в вашей карьере?
— Впервые проиграл 0−4, — сказал Квартальнов.