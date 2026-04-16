Гатиятулин о Яшкине и Денисенко: «Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Это говорит, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное “я”

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался после победы над минским «Динамо» (3:2) в матче серии ¼ финала Кубка Гагарина (4−0).

Источник: Спортс‘’

— Две шайбы в концовке третьего периода — это потеря концентрации?

— Да, важно правильно распоряжаться отрезками, когда соперник владеет инициативой. Мы двигаемся в этом направлении, весь сезон идет работа, разговариваем с командой. Но ребята смогли довести этот матч с соперником, счет в серии 4−0 не говорит о том, что было легко.

— В этой серии с новой стороны открывается Артем Галимов — он провоцирует соперника. Вы одобряете такое поведение?

— Это плей-офф, эмоции у всех присутствуют — у соперников, и у наших ребят. Все делается, чтобы одержать победу и в конкретном матче, и в итоге в серии.

Знаете, если говорить по сезону, то у каждого игрока перед стартом были свои ожидания. Например, Дима Яшкин и Гриша Денисенко. Дима раньше во всех своих командах был лучший снайпер, получал более 20 минут игрового времени. Мы здесь чуть по-другому выстроили процесс, предложили другую роль.

Для Гриши тоже был особый вызов, когда он вернулся в Россию. Мы предложили им новые роли, и ребята их приняли. Может быть не сразу, но ребята их приняли ради команды. Это говорит о них, что они настоящие профессионалы и ради команды готовы переступить собственное «я».

Артем, Дима, Гриша, такое можно про многих ребят сказать в этой команде. Потому что у многих в предыдущих сезонах было больше игрового времени. Сейчас все ребята играют на команду и ради команды.

— Вы отмечали, что команда в этом году выросла. У вас есть какой-то пример, который еще не рассказывали?

— Много вопросов было по поводу прошлогодней серии с «Динамо». Вот тогда нам не хватило концентрации. Когда возникли сложности, сплоченности не хватало. Сейчас мы сделали шаг вперед в этом направлении, это видно по отношению и по результату.

— Вы согласны, что эта сплоченность родилась в четырех выигранных овертаймах этого плей-офф?

— Мы проделали длинный путь, можно вспоминать и сентябрь, когда было непросто. Было много ажиотажа, ходило много разных слухов и разговоров. И это нас тоже закалило. Конечно, эти овертаймы тоже сплачивают, — сказал Гатиятулин.