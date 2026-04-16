Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
«СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем». Черкас о голкипере «Флориды»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил возможность перехода Сергея Бобровского в КХЛ.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что голкипер может уйти из «Флориды», поскольку стороны не могут договориться о новом контракте.

"Большая вероятность, что Сергей Бобровский будет заканчивать карьеру в КХЛ. Он еще сезон или два отыграет в НХЛ, потому что он в неплохом состоянии.

В прошлом сезоне и два года назад он показывал хорошую игру. Думаю, он еще попытается зацепиться за НХЛ, договориться с каким-то клубом.

Не далек день, когда Бобровский может появиться в России. Многие команды захотят увидеть его у себя, потому что это хороший и качественный вратарь. За него будут бороться.

СКА потянул бы Бобровского. У клуба один из самых больших бюджетов, в пятерку в КХЛ точно входит. Никаких проблем для СКА", — сказал Сергей Черкас.