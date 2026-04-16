Разин о 2:3 с «Торпедо»: «Металлург» не ищет легких путей. Трачу немало нервов, чтобы молодые понимали — малейшая расслабленность может перевернуть игру"

— Как говорится, мы не ищем легких путей. Два периода все было под нашим контролем, но «Торпедо» — молодцы, и зрители тоже. Серия продолжается.
— Как можете объяснить, что команда позволила «Торпедо» отыграться?
— Многие считают нашу команду фаворитом. Это радует. Но если присмотреться, в нашей первой пятерке есть игроки 2004, 2005 и даже 2006 годов рождения.
Иногда приходится тратить немало нервов, чтобы молодые ребята понимали: малейшая расслабленность может перевернуть игру в один момент. На таких примерах и нужно учиться, — сказал Разин.
Разин о методах мотивации игроков: «Лопатой по хребту. Если мы совершаем такие ошибки с “Торпедо”, как мы собираемся играть с “Ак Барсом”?».