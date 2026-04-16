Василевский — главный претендент на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ. Сорокин — 2-й, Сваймен — 3-й, Томпсон — 5-й, Шестеркин — 7-й

В опросе приняли участие 16 экспертов, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Андрей Василевский, «Тампа» — 75 баллов (14 первых мест);
2. Илья Сорокин, «Айлендерс» — 49 (2);
3. Джереми Сваймен, «Бостон» — 35;
4. Скотт Уэджвуд, «Колорадо» — 33;
5. Логан Томпсон, «Вашингтон» — 21;
6. Джейк Эттинджер, «Даллас» — 13;
7. Игорь Шестеркин, «Рейнджерс» — 10;
8. Брендон Басси, «Каролина» — 3;
9. Филип Густавссон, «Миннесота» — 1.
Веренски — главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Макар — 2-й, Бушар — 4-й, Хатсон — 5-й, Шефер — 11-й, Карлссон — 12-й.