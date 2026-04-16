Ротенберг об Овечкине: «Саша еще долгие годы может играть на высоком уровне»

40-летний форвард провел последний матч по действующему контракту с «Вашингтоном». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Думаю, Саша еще долгие годы может играть на высоком уровне», — заявил Ротенберг.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 матчах при среднем игроком времени 17:26.
Дмитрий Губерниев: «Будет круто, если Овечкин приедет в “Динамо” к Ротенбергу, он сильный тренер. Мы тогда вообще все заорем».
Узнать больше по теме
