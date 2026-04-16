Марнер набрал 80 очков в дебютном сезоне за «Вегас» и стал вторым в истории клуба по баллам за регулярку. Рекорд у Айкела — 94 в сезоне-2024/25

28-летний канадец стал вторым хоккеистом в истории «Голден Найтс», добравшимся до отметки в 80 результативных действий за регулярку. Рекорд клуба принадлежит Джеку Айкелу — 94 очка в сезоне-2024/25.
Отметим, что это первый сезон Марнера за «Вегас» после перехода из «Торонто». Нападающий набирал 80 и более очков в каждом из пяти последних чемпионатов.
Среди действующих игроков более длинные серии были только у Коннора Макдэвида (10 сезонов и продолжается), Леона Драйзайтля (8), Сидни Кросби (6, 2013/14 — 2018/19) и Александра Овечкина (6, 2005/06 — 2010/11).
«Вегас» набрал 15 из 16 возможных очков под руководством Тортореллы. Команда поднялась с 3-го места в дивизионе на 1-е.