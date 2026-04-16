Фетисов про Овечкина и 82 матча в регулярке в 40 лет: «У Саши есть опыт, генетика и, самое главное, желание. Он достиг этого рубежа за счет правильного отношения к себе»

Я играл до 40 лет и понимаю, чего это стоит. Не так все просто, ведь с каждым годом все сложнее поддерживать форму на прежнем уровне. Надо любить свое дело. У Саши есть опыт, есть генетика и, самое главное, желание. Если у тебя есть желание, то все возможно. Сильный характер должен быть всегда, важны и психология, и правильное восстановление после игр, и грамотная подготовка к матчам. Понятно, что усталость у всех накапливается, но профессиональный хоккей формируется таким образом, что ты свои лучшие игры должен проводить в конце сезона. И желательно в седьмой игре финала Кубка Стэнли.