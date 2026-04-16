Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Фетисов про Овечкина и 82 матча в регулярке в 40 лет: «У Саши есть опыт, генетика и, самое главное, желание. Он достиг этого рубежа за счет правильного отношения к себе»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин смог провести все 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ в 40 лет.

Источник: Спортс‘’

"Саша сыграл все 82 матча и повторил рекорд НХЛ. Он молодец и достиг этого рубежа за счет правильного отношения к себе, прежде всего.

Я играл до 40 лет и понимаю, чего это стоит. Не так все просто, ведь с каждым годом все сложнее поддерживать форму на прежнем уровне. Надо любить свое дело. У Саши есть опыт, есть генетика и, самое главное, желание. Если у тебя есть желание, то все возможно. Сильный характер должен быть всегда, важны и психология, и правильное восстановление после игр, и грамотная подготовка к матчам. Понятно, что усталость у всех накапливается, но профессиональный хоккей формируется таким образом, что ты свои лучшие игры должен проводить в конце сезона. И желательно в седьмой игре финала Кубка Стэнли.

Хоккеисты к этому привыкают, правильно распределяют свои силы и готовятся к самым важным играм сезона", — сказал Фетисов.

