Илья Ковальчук: «Овечкин в НХЛ все рекорды побил, остался последний. Очень надеюсь, что еще годик он нас порадует игрой за “Вашингтон”

"Персонально переживаю за Александра. У него отличный сезон получился — больше 30 голов за прошедший розыгрыш чемпионата.
Очень надеюсь, что еще годик нас порадует своей игрой за «Вашингтон». Он там все рекорды побил, остался последний.
Возвращение в Россию после НХЛ? Ему решать, мы поддержим любое его действие", — сказал Ковальчук.
На счету 40-летнего Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — он рекордсмен лиги. Россиянин забил 1006 голов с учетом плей‑офф, по этому показателю рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016).
