Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт»

Соглашение 40-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26.
Форвард «столичных» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.
— Что ты хочешь услышать от генерального менеджера Криса Патрика на следующей встрече?
— Мы хотим, чтобы ты остался еще на два года. Вот контракт. Подпиши его, — пошутил Овечкин.
Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».
Узнать больше по теме
