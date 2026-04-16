Овечкин о «Вашингтоне»: «Если я захочу вернуться, мы должны попасть в плей-офф, нам нужно будет бороться за Кубок Стэнли»

Соглашение 40-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард «столичных» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. За карьеру в рамках регулярок у него 929 шайб (рекорд лиги) в 1573 играх.
«Вашингтон» не сыграет в Кубке Стэнли в этом сезоне.
Овечкин дал понять, что возвращение будет зависеть не только от его собственной готовности, но и от направления развития состава.
«Если я захочу вернуться… прежде всего, мы должны попасть в плей-офф, и нам нужно будет бороться за Кубок», — сказал Овечкин.
Возможно, это был последний матч Овечкина в НХЛ.
Овечкин после завершения 21-го сезона в НХЛ: «Надеюсь, это была не последняя моя игра. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим».