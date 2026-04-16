Кудашов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Это было бы лучшим решением. Он живет хоккеем, многое делает для его развития, имеет большой опыт работы в клубе и сборной»

Напомним, Вячеслав Козлов возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года, сменив Кудашова. Клуб вылетел в 1-м раунде плей-офф-2026.
— Пока нет официальных новостей, но инсайды пестрят заголовками, что команду возглавит Роман Ротенберг. Как к этому относитесь?
— В сложившейся ситуации я к этому отношусь положительно. Объясню просто. Люди могут иметь разные мнения, но, что бы ни говорили критики, сейчас это было бы лучшим решением.
Роман Борисович имеет большой опыт работы в клубе и сборной. Как генеральный менеджер он дважды выигрывал Кубок Гагарина, как глава штаба — Олимпийские игры. Как тренер брал Кубок Континента, что, поверьте, очень и очень непросто, учитывая сегодняшнюю конкуренцию КХЛ, дважды выходил в финал Западной конференции.
В его предыдущем клубе была четко выстроена вертикаль, росли и прогрессировали хоккеисты, выигрывали Кубок Харламова. Многие ребята, прошедшие СКА и сборные, играют на ведущих ролях в КХЛ и НХЛ.
Ротенберг живет хоккеем и делает очень многое для его развития. Мы работали вместе, соперничали, и, считаю, в лиге точно должен работать такой специалист, который горит своим делом. Если раньше СКА с ним боролся за кубок и основной командой, и молодежкой, то теперь команды петербургской системы вылетают в первых раундах, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Кудашов.