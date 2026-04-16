Кудашов об отставке из «Динамо»: «Знал, что идет деление власти. То, что они так сделали технически, неприятно. У команды была цель. У руководства, видимо, была другая»

Напомним, Вячеслав Козлов возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года, сменив Кудашова. Под руководством Козлова москвичи вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» со счетом 0−4 в серии.
— Как пережили решение руководства «Динамо», отправившее вас в отставку после самого успешного с 2013 года и вашего во главе бело-голубых сезона?
— По прошествии времени могу сказать, что, конечно, не был счастлив от этого. Знал, что в клубе происходит деление власти. То, что они так сделали технически, это неприятно.
Все, что могу сделать, — еще раз поблагодарить болельщиков «Динамо» за их поддержку, помощь. Как говорится, зрителей не обманешь. Мы с ними на связи. Еще раз через вашу газету хочу сказать спасибо именно болельщикам «Динамо».
— Знаете, наверное, как отреагировала команда на ваш уход?
— Как известно, команда и руководство — это разные вещи. У нас была цель внутри. Но, видимо, у руководства была другая.
— Как сами спустя некоторое время оцениваете свой период работы в «Динамо»?
— С одной стороны, у нас был Кубок Континента. Третье место в чемпионате КХЛ. В команду зашла большая группа молодежи, воспитанников «Динамо». Мы начали с того, что трибуны заполнялись лишь наполовину. И закончили тем, что билет на хоккей порой было невозможно купить. Думаю, реакция зрителей на мою работу говорит сама за себя.
— Насколько закономерен результат «Динамо» в прошедшем сезоне или его можно назвать неожиданным?
— На первом собрании перед началом чемпионата мы поставили задачу бороться за кубок.
— Продолжаете ли следить за развитием событий в «Динамо»?
— Сейчас я полностью погружен в работу в «Автомобилисте», — сказал Кудашов.