Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Сан-Хосе
П1
2.03
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
2.65
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Лос-Анджелес
П1
3.07
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Ванкувер
П1
1.52
X
5.10
П2
5.59
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сиэтл
П1
1.85
X
4.50
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2

Кудашов об отставке из «Динамо»: «Знал, что идет деление власти. То, что они так сделали технически, неприятно. У команды была цель. У руководства, видимо, была другая»

Новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался касательно своего увольнения из московского «Динамо».

Источник: Спортс‘’

Напомним, Вячеслав Козлов возглавил «Динамо» в ноябре 2025 года, сменив Кудашова. Под руководством Козлова москвичи вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» со счетом 0−4 в серии.

— Как пережили решение руководства «Динамо», отправившее вас в отставку после самого успешного с 2013 года и вашего во главе бело-голубых сезона?

— По прошествии времени могу сказать, что, конечно, не был счастлив от этого. Знал, что в клубе происходит деление власти. То, что они так сделали технически, это неприятно.

Все, что могу сделать, — еще раз поблагодарить болельщиков «Динамо» за их поддержку, помощь. Как говорится, зрителей не обманешь. Мы с ними на связи. Еще раз через вашу газету хочу сказать спасибо именно болельщикам «Динамо».

— Знаете, наверное, как отреагировала команда на ваш уход?

— Как известно, команда и руководство — это разные вещи. У нас была цель внутри. Но, видимо, у руководства была другая.

— Как сами спустя некоторое время оцениваете свой период работы в «Динамо»?

— С одной стороны, у нас был Кубок Континента. Третье место в чемпионате КХЛ. В команду зашла большая группа молодежи, воспитанников «Динамо». Мы начали с того, что трибуны заполнялись лишь наполовину. И закончили тем, что билет на хоккей порой было невозможно купить. Думаю, реакция зрителей на мою работу говорит сама за себя.

— Насколько закономерен результат «Динамо» в прошедшем сезоне или его можно назвать неожиданным?

— На первом собрании перед началом чемпионата мы поставили задачу бороться за кубок.

— Продолжаете ли следить за развитием событий в «Динамо»?

— Сейчас я полностью погружен в работу в «Автомобилисте», — сказал Кудашов.