Маккенна — 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Стенберг — 2-й, Мэлотра — 3-й, Клепов — 15-й, Морозов — 17-й, Щербаков — 28-й

Форвард возглавил топ-32.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
2. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
3. н Калеб Мэлотра («Брантфорд»);
4. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
5. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
6. з Карсон Карелс («Принс Джордж»);
7. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
8. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
9. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);
10. н Оскар Хемминг (Бостонский колледж);
…15. н Никита Клепов («Сагино»);
…17. н Илья Морозов (университет Майами);
…28. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»).