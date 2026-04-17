Шарипзянов о 2:1 с ЦСКА: «Допустили небольшую помарку в 3-м периоде, но в целом действовали стройно. Одержали классную победу над хорошей командой»

"Сложная игра, хорошо, что забили в первом периоде два важных гола. Допустили небольшую помарку в третьем периоде, но в целом действовали стройно, отбились в меньшинстве и одержали классную победу над хорошей командой.
Счет предполагать я не мог, это не моя работа, мне просто нужно было показывать лучший хоккей. Что-то получалось, что-то нет, но на то мы и команда. Тот же Михаил Гуляев провел прекрасную серию, думаю, он оттолкнется от этого и продолжит развитие.
Отдых перед следующей серией — это плюс, особенно для команд, который играют в энергозатратный хоккей", — сказал Шарипзянов.