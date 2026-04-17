Алексей Кудашов: «Рид Буше — один из лучших бомбардиров КХЛ. Но свято место пусто не бывает, будем искать своих игроков, развивать систему, двигаться вперед»

16 апреля «Автомобилист» и Буше расторгли контракт по инициативе игрока. 32-летний американец покинул расположение команды в конце января. Он уехал на свадьбу брата в США и роды жены, а затем не вернулся в Россию.
— Почему расторг контракт Рид Буше?
— Причины я знаю. Но это не в моей компетенции. Не хочу комментировать то, что было до моего прихода. Кому положено, об этом когда-нибудь скажет.
— Но вообще расстроены как тренер, что потеряли такого игрока?
— Рид — один из лучших бомбардиров лиги, этим все сказано. Но свято место пусто не бывает, поэтому будем искать своих игроков, развивать систему, двигаться вперед, — сказал Кудашов.
Шевченко про Буше: «Жена Рида заявила: либо он возвращается в КХЛ, но теряет семью, либо остается дома и помогает ей воспитывать детей. Ультиматум был очень жесткий».